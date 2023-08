Chef conta segredo para não salgar o churrasco

Descubra o segredo para não salgar o churrasco Foto: Unsplash

Cada churrasqueiro tem suas técnicas para temperar um bom churrasco. Mas, o excesso de sal nas carnes podem ser uma tragédia. As carnes podem perder a suculência e o sabor, e passar por desidratação.

Pensando nisso, o chef Fabio Lazzarini, em entrevista ao Paladar, preparou algumas dicas sobre quais são os melhores tempero e as melhores formas de temperar o churrasco. Apesar do sal grosso ser o mais tradicional entre os churrasqueiros, evitando o ressecamento da peça, também pode-se apostar no sal rosa para trazer um tempero mais especial.

O chef conta que o ideal é temperar a carne antes dela ir à grelha, e que o certo é colocar apenas um punhado de sal sobre as carnes. Além disso, ele não recomenda o uso de azeites ou manteigas para fixar o sal.

