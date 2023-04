Tempero de churrasco: saiba como deixar as carnes mais saborosas

Quando o assunto é carne na brasa, cada churrasqueiro tem seu método na hora de temperar o churrasco. Mas você que não dispensa uma carninha suculenta, sabe qual é a melhor forma de temperar as peças? Para que você possa elevar o nível do seu churrasco, o chef Fabio Lazzarini, que comanda a cozinha do Varanda D.inner, vai te dizer qual é o melhor tempero e as melhores formas de temperar o seu churrasco.

Qual o melhor tempero de churrasco?

Muito tradicional nos churrascos brasileiros, o sal grosso é ainda a melhor opção de tempero para as carnes. Por conta da propriedade dos cristais, o chef Fabio explica que o sal grosso evita o ressecamento da peça, preservando a suculência natural da carne. Se preferir um sabor mais suave e levemente picante, o sal rosa pode trazer um tempero especial para o seu churrasco.

O sal realça o sabor e suculência da carne Foto: unsplash

Temperar antes ou depois de assar?

Para que a carne possa absorver adequadamente as propriedades do sal, o chef Fabio aconselha que a peça seja temperada antes de ir à brasa. A ideia é deixar primeiro a churrasqueira na temperatura ideal e, em seguida, salgar a carne.

Como fixar o sal na carne?

Pelo fato dos cristais do sal grosso terem uma granulometria média, o chef Fabio recomenda apenas despejar um punhado de sal sobre as carnes. Caso você tente ‘’grudar’' o sal na peça ou ‘’esfregar’' os cristais nas fibras, a carne perderá suculência e poderá ficar muito salgada. O chef também não recomenda o uso de azeites ou manteiga para fixar o sal nas peças.

Aprenda a temperar o seu churrasco da melhor maneira Foto:

Qual o melhor tempero para frango?

O frango, que pode ir na brasa como tulipa ou coxa, é muito mais versátil que a carne e pode acompanhar diversos temperos. As marinadas de frango, que podem ser feitas com limão, azeite, vinho branco, mostarda e sálvia, são as melhores opções para acompanhar o churrasco perfeito.

Fabio Lazarini - chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais.