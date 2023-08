Chef do Varanda D.inner ensina a organizar o churrasco perfeito

Carne em preparo. Foto: Sérgio Castro/Estadão

Comum durante os fins de semana, o churrasco faz parte de muitos momentos de reunião e lazer entre amigos e familiares. Mas, organizá-lo nem sempre é algo simples. Além de arrumar o espaço, chamar os convidados, comprar as carnes e escolher quem traz as bebidas, outras tarefas são primordiais, como entender sobre bons cortes de carne e também quantificar porções.

Para ajudar nessa função, separamos algumas recomendações de Fabio Lazzarini, que é chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais. Começando pelas peças de carne, o especialista indicou alguns bons cortes: bife ancho, que possui ótimo nível de marmoreio, bife de chorizo, que tem gordura na lateral e é bem macio, e o short rib - conhecido no Brasil como acém com osso.

E também dá para economizar evitando desperdícios durante o seu churrasco. Por exemplo, uma é possível contabilizar que cada convidado consuma aproximadamente 400 gramas de carne. Esse número certamente pode variar de acordo com o público e com o que for servido. E precisamos levar em consideração caso houver outros pratos e acompanhamentos, o que pode reduzir o consumo de 400 gramas para 300 ou 250 gramas de carne por pessoa. Com essa estimativa em mente, é possível fazer as compras de maneira consciente.

Outra dica importante é investir na variedade de carnes e acompanhamentos. Segundo o chef Lazzarini, o segredo do churrasco perfeito é esse. Vinagretes, saladas, maioneses e receitas diferentes de arroz, além de alguns legumes na brasa, são itens que podem surpreender seus convidados.