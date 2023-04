Planejar o churrasco perfeito pode parecer uma tarefa simples para muitos churrasqueiros experientes. Mas na verdade, chamar os amigos, escolher quem traz a bebida e comprar as carnes não são os únicos passos para organizar um bom churrasco. O churrasco ideal precisa de carnes com seleção apurada, quantidades certas para não haver desperdício e claro, uma churrasqueira bem montada e potente. Para te ajudar a organizar o seu churrasco e fazer com que ele fique na medida certa, o chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais, Fabio Lazzarini, vai te dar dicas especiais sobre como escolher as melhores carnes, calcular a quantidade de carne por pessoa e preparar a churrasqueira perfeita.

Quais são as carnes ideais para um churrasco econômico?

O churrasco econômico é uma ótima estratégia para quem ama uma carne na brasa, mas não quer gastar demais. Para que você possa saborear as melhores opções de carne do mercado e ainda assim economizar, boas escolhas são maminha, que é um clássico do churrasco brasileiro, espetinhos de frango e costela bovina, que demora um pouco mais para ficar pronta, mas o resultado é incrível.

Agora, se quiser experimentar carnes mais em conta e que não sejam populares na hora de fazer churrasco, tente a ‘bananinha’, que está presente entre os ossos do contrafilé e tem uma camada de gordura que deixa a carne muito macia. Outra opção é o lombo suíno, que pode ser marinado de um dia para o outro no vinagre e outros temperos.

Espetinho de frango na mostarda

E no churrasco completo, o que não pode faltar?

O segredo do churrasco perfeito está na variedade, tanto de carnes quanto de acompanhamentos. Se quiser fazer um churrasco completo, aposte em maioneses, vinagretes, receitas diferentes de arroz e saladas. Os vegetais também são parte importante do churrasco, então receitas de legumes na brasa são sempre bem-vindas. Claro que os drinks também não podem faltar. Invista em cervejas, caipirinhas, drinks sem álcool e até mesmo vinhos.

Maionese

Mas como a estrela do churrasco tende a ser mesmo a carne, não esqueça de selecionar bons cortes. Para deixar seu churrasco completo ainda mais saboroso, o chef Fabio Lazzarini recomenda três peças: bife ancho, que possui ótimo nível de marmoreio, bife de chorizo, que se destaca pela maciez e gordura na lateral e, por último, o short rib, que é um corte dianteiro conhecido no Brasil como acém com osso.

Como calcular as quantidades de carne para um churrasco?

Para calcular a quantidade de carne e evitar desperdícios no seu churrasco, o chef Fabio Lazzarini recomenda que a conta gire em torno de 400 gramas de carne por pessoa. Esse número, que também pode variar dependendo da fome da galera, inclui linguiça, frango e outros tipos de carne. Contudo, se você optar por servir outros pratos e acompanhamentos, esses 400 gramas podem diminuir para 300 gramas ou até mesmo 250 gramas de carne por pessoa.

Carnes para churrasco

Qual o passo a passo para montar a churrasqueira perfeita?

A churrasqueira perfeita não tem muitos segredos. Cada churrasqueiro tem sua preferência na hora da montagem e na escolha do carvão. Contudo, o chef Fabio Lazzarini tem algumas dicas para um braseiro duradouro e forte. A primeira delas é um uma espécie de mantra para o chef: não economize no carvão. Para ele, é melhor fazer uma boa brasa e esperar que o fogo se assente por completo. Dessa forma, você terá bastante calor por muitas horas.

A segunda dica consiste em guardar as cinzas do churrasco anterior em um saco plástico bem fechado e reaproveitá-las no próximo braseiro. O chef Fabio costuma despejar uma camada de cinzas razoável por cima do carvão quente. Isso fará com que as cinzas criem uma película em cima do carvão, que vai manter o calor do braseiro e evitar que a gordura da carne pingue no fogo e crie uma labareda descontrolada.

A terceira e última dica é sobre os melhores acendedores de carvão. O chef afirma que álcool em gel em quantidades controladas, pastilhas sólidas de álcool e papel absorvente embebido no óleo de cozinha são as melhores maneiras de incendiar os carvões.

Fabio Lazarini - chef do Varanda D.inner e sócio da Intermezzo Carnes Especiais.

Chef Fabio Lazzarini