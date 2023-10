Chef Fogaça compartilha seus segredos para o menu perfeito em ocasiões especiais

Determinados eventos exigem não apenas um tipo de vestimenta específica, mas também o que preparar para que os convidados comam, o que pode ser um verdadeiro desafio. Para ajudar nessa empreitada, o chef Henrique Fogaça, um dos jurados veteranos do MasterChef Brasil, compartilhou algumas dicas.

Para um primeiro encontro romântico, caso seu par goste de frutos do mar, a recomendação é um prato com vieira. “Ela é delicada [...] Pode ser um prato que tenho lá no meu restaurante: um creme de castanha-do-brasil com palmito pupunha e vieira, delicioso”, recomenda o chef em entrevista ao Band.com.

Já para aniversários, não tem erro, basta escolher algo com ingredientes que agradem o paladar do aniversariante. Fogaça confessa como seria um prato ideal em sua data: “Sou bem carnívoro e gosto de carne. Acho que um belo risotão de queijo parmesão, um belo bife ancho e uma salada deliciosa”.

Para o caso de um almoço de negócios, é recomendável apostar em pratos mais leves, assim, segundo as palavras de Fogaça, a conversa pode fluir bem, e você poderá fechar bons negócios. “Um peixe ou uma moqueca deliciosa”, sugere.

Receitas testadas e aprovadas

