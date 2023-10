Especialistas indicam onde comer os melhores frutos do mar em SP

Peixes, camarões, ostras e outros alimentos marinhos podem ser base para uma vasta lista de pratos deliciosos que fazem parte do cardápio dos melhores restaurantes mundo afora, e São Paulo não fica de fora.

Embora seja uma região longe das costas marítmas, a cidade tem excelentes estabelecimentos que usam frutos do mar frescos para preparar muitas receitas, sejam de cunho oriental, amazônico, italiano, entre outros, espalhados por bairros mais próximos ao centro, como Pompeia, Vila Madalena, Itaim Bibi e Jardim Paulista.

Buscando pelos restaurantes que oferecem os melhores pratos, Luigi Di Fiore sugeriu 5 lugares para quem deseja experimentar receitas saborosas e ingredientes frescos na matéria ‘5 bons endereços para comer peixe e frutos do mar em São Paulo’. Para conferi-los, acesse aqui.

Receitas testadas e aprovadas

Aprenda a fazer em casa diferentes pratos com frutos do mar seguindo as sugestões e instruções disponíveis em nosso caderno de receitas.