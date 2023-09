Chef Jacquin dará aula-show de gastronomia; veja detalhes

Promovida pela parceria entre a Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos e o Senac Amazonas, na próxima terça-feira, (05), às 10h, no auditório do Centro de Educação Profissional Pequeno Franco acontecerá a aula-show de gastronomia ministrada pelo chef francês Érick Jacquin, conhecido por ser um dos jurados do programa MasterChef Brasil na Band.

A aula terá três horas de duração e os convidados poderão observar os preparos e aprender as técnicas utilizadas pelo chef para montar pratos, inclusive da área de confeitaria, da qual Jacquin é especialista.

O evento fechado também conta com a participação de profissionais selecionados pelo Senac-AM, sendo um aluno do curso de gastronomia, um professor do Restaurante-Escola e um representante do projeto de apoio à gestão de restaurante da Incubadora do Senac.

Jacquin, que participa pela segunda vez do evento, terá a oportunidade de mergulhar nos ingredientes amazônicos ao reproduzir pratos típicos da culinária local, conforme afirma Oreni Braga, vice-presidente do Manauscult, um dos núcleos de organização da aula. “É uma oportunidade para a troca de conhecimentos e experiências, já que ele é um dos melhores chefs do mundo e nós também temos profissionais renomados em âmbito nacional e internacional”, acrescenta.

Segundo informações do Em Tempo, para o diretor de Infraestrutura e Qualificação Turística de Manaus, João Araújo, um dos objetivos principais da aula-show é promover o aprimoramento profissional e o networking entre os participantes. “A intenção é fomentar o segmento da gastronomia local, oportunizando a participação de chefs de renome nacional e internacional com atores locais do segmento para que possam interagir e trocar aprendizados”, diz.

Vale ressaltar que a aula-show faz parte de um evento exclusivo para convidados, mas o Paladar deu um jeitinho de aproximar você, leitor, dos ensinamentos do renomado chef. Aprenda a reproduzir em casa a receita do petit gateau de Érick Jacquin neste link.