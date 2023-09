MasterChef 2023: enquete aponta qual participante é o favorito para chegar na final

A 10ª temporada do MasterChef Brasil está quase chegando ao fim. O jogo fica cada vez mais acirrado e tenso para os cozinheiros restantes, que estão cada vez mais próximos do tão sonhado troféu.

No próximo episódio, que vai ao ar no dia 5 de setembro na TV Band, o top 5, composto por Wilton, Luma, Ana Carolina Jucy e Danilo, descobrirá quem avança para a semifinal e, por conseguinte, terá de se esforçar para competir na final.

Levando em consideração o desempenho nas provas anteriores, Luma tem ocupado o mezanino nas últimas semanas, acumulando 3 pins. Já Ana Carolina segue sendo a participante com mais pins da edição, com 4, seguida por Danilo, com 3, e Wilton e Jucy, com 2 cada.

Afim de saber a opinião popular, o Band.com elaborou uma enquete para saber quais competidores têm maior potencial para chegar à final. Até agora, Luma permanece em primeiro lugar, com 38% dos votos; Danilo está em segundo, com 28%; depois vem Ana Carolina (16%); Wilton (10%); e Jucy, com 8%.

Ansioso pelos resultados da edição? Reproduzir algumas receitas elaboradas pelos jurados desse querido programa pode ser uma boa forma de entrar no clima da final. Aprenda a fazer o frango à parmegiana do chef Rodrigo Oliveira, ou, então, o flan de chocolate aromatizado com laranja e canela da chef Helena Rizzo.