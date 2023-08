Chef Thiago Castanho indica três pratos especiais para conhecer a culinária amazônica; confira

Chef Thiago Castanho durante dinâmica no programa MasterChef. Foto: Via Instagram/@thiagocastanho

Autor do livro Cozinha de origem, estudioso da cozinha nortista há 15 anos e um dos responsáveis por difundir a a culinária do Estado do Pará através dos restaurantes Remanso do Peixe e Remanso do Bosque, o chef paraense Thiago Castanho foi convidado no último episódio do MasterChef para participar da festa do Boi-bumbá.

Com seus anos de carreira e pesquisa, o chef trouxe aos participantes referências e dicas para elaborar pratos típicos da região norte do país, elaborando uma lista com pratos essenciais que são a síntese da cozinha amazônica.

De acordo com a Band, o primeiro da lista é o tacacá, um caldo com goma de mandioca, camarão seco, jambu e pimenta.

Tacacá Foto: Creative Commons

Em seguida vem a maniçoba, produto à base de mandioca que leva carne de porco. “Lembra, inclusive, um pouquinho a feijoada”, diz o chef.

Maniçoba Foto: Creative Commons

Por último entra o açaí; não o adocicado que normalmente é consumido como sobremesa entre os sudestinos, mas o amazonense, que é salgado, acompanhado de tapioca e peixe frito.