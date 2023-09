MasterChef 2023: Ana Paula Padrão repreende Jacquin por crítica a participante

No 18° episódio do MasteChef 2023, que foi ao ar na última terça-feira (29), Erick Jacquin criticou duramente o prato feito por Danilo, um espaguete com ragu de língua e aspargos.

“O ragu é bom, mas, com o tempo que você cozinhou essa língua, poderia ter feito a sua massa. Mas eu não posso reclamar porque é uma boa macarronada. Mas você poderia ter feito a massa. Você é um preguiçoso”, avaliou o chef.

O participante retrucou que achou correto usar a massa pronta que estava na cesta com ingredientes da repescagem que recebeu para cumprir a dinâmica, de acordo com as informações do Band.com. Em seguida Ana Paula Padrão o defendeu ao expor a fala de Jacquin longe dos cozinheiros: “Ah, não, mas então vou botar você pra fora também! Você falou que iria fazer uma massa pronta”.

Consternado com a resposta da apresentadora, Jacquin argumentou em tom de brincadeira: “Não, mas eu não estou do mesmo que ele, eu sou do outro lado. Eu estou do outro lado! Ninguém vai me mandar embora, por enquanto. Não é?”.

A situação divertiu os outros participantes e os jurados Helena Rizzo e Rodrigo Oliveira. E, embora tenha recebido o ríspido comentário sobre a massa pronta, Danilo escapou da eliminação e garantiu mais uma semana no jogo e agora integra o top 5 da temporada.

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

Já imaginou ter acesso a receitas testadas e aprovadas por uma equipe de especialistas? No site do Paladar, garantimos que cada prato é um sucesso. Não perca mais tempo com receitas incertas. Venha conhecer e eleve sua culinária a um novo patamar!