Chef renomado assina cardápio do Mahré em São Miguel dos Milagres

São Miguel dos Milagres é uma das regiões brasileiras conhecida pelos cenários paradisíacos e que abriga uma centena de pousadas, hotéis e, claro, restaurantes de luxo que oferecem refeições excelentes.

Em sua jornada para alcançar um patamar de luxo e exclusividade sem precedentes, a Mahré decidiu contratar o renomado chef Rafa Gomes para criar e assinar o cardápio do restaurante do hotel, o Tahí, que abriu suas portas no final de 2023.

MasterChef Profissional, Iron Chef e comandante do Tiara, dos dois Itacoas do Rio, do Tin Tin Botequim, dos Macaws de Niterói e Búzios, Gomes traz ainda mais esse aspecto de luxo para o negócio.

No restaurante são preparados café da manhã, quitutes de praia e piscina, pratos para almoço no restaurante ou jantar na areia. O Tahí também oferece outras opções além dos cardápios, como arroz cremoso nordestino (uma espécie de baião caldoso finalizado com espuma de abóbora), bobó de camarão com farofa de banana, churrascadas de terra e mar e outros pratos.

Para a jornalista Fernanda Meneguetti, do Paladar, ótimas pedidas são o Carpaccio de polvo com tartare de maçã verde (R$ 72), vinagrete de frutos do mar (R$ 64), tacos de camarão crocante com guacamole (R$ 54) ou de carne-de-sol com queijo coalho (R$ 50), pasteizinhos de lagosta com tartare de banana (R$ 62) e bolo gelado de coco (R$ 32).