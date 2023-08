Chef Emmanuel Bassoleil é uma das atrações do Festival de Camarão de Ilhabela

O chef Emmanuel Bassoleil. Foto: Daniela Ramiro/Estadão

Nesta quinta-feira, 10, no Centro Cultural Waldemar Belisário, em Ilhabela, se inicia o Boteco do Camarão. E, no próximo sábado, 12, às 20h o jurado da 4ª temporada do programa Top Chef Brasil, Emannuel Bassoleil, promoverá uma aula show, ensinando uma receita especial para os visitantes do evento.

A expectativa para o festival é que durante a realização muitos visitantes sejam recebidos, promovendo a gastronomia e aumentando a economia local. A ideia é consolidar o Festival do Camarão como um dos principais eventos gastronômicos da região, por isso, diversos chefs passarão pelo evento.

Aproximadamente trinta restaurantes irão participar do Boteco do Camarão, oferecendo pratos gastronômicos especiais para os visitantes, que poderão vivenciar diferentes preparos em um ambiente descontraído. O local funcionará do dia 10 ao dia 13 e de 17 a 20 de agosto, a partir das 19h.

Além do programa na TV aberta, o chef também possui a sua própria atração, chamada “Um dia de chef”. Além disso, Emannuel Bassoleil é o chef responsável pela gastronomia do Hotel Unique e do Skye Restaurante & Bar.]