Chef Rodrigo Oliveira prepara surpresa gratuita pelos 50 anos do Mocotó

O antigo e bem avaliado restaurante Mocotó preparou surpresas especiais para os seus clientes, organizadas pelo chef Rodrigo Oliveira e a historiadora Adriana Salay. O objetivo é comemorar os 50 anos de trajetória da casa por meio de uma exposição e novos deliciosos pratos.

Contando a história do imóvel e também incluindo as novidades do que ainda está para chegar, a exposição gratuita com o slogan “Um restaurante melhor para o mundo” acontecerá na laje da unidade do Mocotó da Vila Medeiros, ficando aberta até fevereiro de 2024.

Assim, todos poderão não apenas se deliciar nos pratos, mas também ter contato com utensílios antigos e os formatos inicias do restaurante que, com tantos anos, carregam marcos históricos, como explica o portal Catraca Livre.

Além disso, o menu do restaurante foi ampliado com exclusivos sabores novos, como o dadinho de cereais, por R$ 22,90 (6 unidades), um ceviche de beijupirá com leite de tigre de umbu e chips de batata doce (R$ 42,90), além de um cajá-mangá, por exemplo.

