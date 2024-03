Chefs padeiros ensinam a escolher o pão frances perfeito; confira

Entrar na padaria pela manhã é ser recebido pelo aroma inconfundível de pão no ar, com diversas versões clássicas, como o pão francês, à disposição. No entanto, escolher uma opção sem crocância e frescor ou com uma massa pesada pode ser uma experiência desagradável.

A matéria de Matheus Mans, com a colaboração de chefs padeiros e proprietários de padarias, revela como selecionar o pão francês perfeito.

O aroma é um dos aspectos cruciais, pois deve exalar aquele cheiro característico e delicioso. Visualmente, o pão precisa ter um formato com poucas irregularidades, com uma casca crocante e dourada.

Seguindo essas características básicas, é mais provável que o pão que você escolher esteja fresquinho. Além disso, também é importante avaliar o interior, ou o miolo, que deve ter uma textura macia e elástica, quase como algodão, como pontua Gustavo Guimarães Fernandes, sócio e diretor da padaria Ceci. Saiba mais no conteúdo completo.