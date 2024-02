Testamos 8 marcas de pão de queijo congelado; veja qual ficou em 1º

O pão de queijo é um dos quitutes mais famosos do Brasil e pode ser encontrado facilmente em padarias e lanchonetes espalhadas pelas cidades. A receita também pode ser feita em casa, mas para quem não tem tempo ou paciência, o ouro pode ser encontrado em freezers de supermercados.

O pão de queijo congelado é uma mão na roda para quem quer fazer aquele café da manhã ou simplesmente está com vontade de comer o pão quentinho. Por isso, o Paladar decidiu testar as marcas mais vendidas do mercado e atestar a qualidade destes produtos, elegendo o melhor pão de queijo congelado.

Para isso, o Paladar convidou um grupo de jurados especialistas para provar às cegas oito marcas. O teste seguiu as instruções de preparo dos produtos na embalagem e rodas as marcas escolhidas eram do tipo “tradicional”, sem recheio e de tamanho médio – que fica entre as versões coquetel (a menorzinha de todas) e lanche (a maior delas).

Na opinião do júri, a marca Momento Mambo apresentou o melhor pão de queijo. O quitute ganhou pontos pela aparência douradinha ao sair do forno e pelo sabor, considerado próximo ao do produto artesanal. A presença de queijo na casca também foi bem avaliada pelos especialistas.

Para conferir quais foram todas as marcas de pão de queijo testadas pelo Paladar e a avaliação dos jurados sobre cada uma delas, leia a matéria completa.