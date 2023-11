Padocaria SP 2023: de qual padaria é o melhor pão na chapa de São Paulo?

Na última quinta-feira (23), com uma cerimônia solene no auditório da Sampapão, foram divulgados os resultados da segunda fase do Padocaria-SP 2023, que contemplou padarias das cinco zonas paulistanas em mais de sete categorias diferentes.

A edição bateu o recorde de votos populares que, somados aos votos do júri especializado, elegeram a Panificadora Ceci como a Melhor Padaria de São Paulo, e também da Zona Sul pelo segundo ano seguido. Os votos também elencaram as padarias Estado Luso, Merci, Bella Paulista e Cepam como as melhores de suas respectivas zonas, além de outros estabelecimentos de acordo com suas melhores especialidades.

E entre as especialidades, um dos destaques foi a categoria Melhor Pão na Chapa, que chegou a um top 3. São elas:

1º Lugar: Panificadora Ceci

2º Lugar: Panificadora Cepam

3º Lugar: Estado Luso Pães e Doces

