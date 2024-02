Testamos 12 marcas de barra de chocolate branco, saiba qual é a melhor

Com o fim do Carnaval, o foco dos mercados e de muitos apaixonados por chocolate já está na Páscoa. A festa que celebra a ressurreição de Jesus Cristo é conhecida por ser repleta de chocolates, com os tradicionais ovos de Páscoa, bombons e barras.

Entre as preferências pelo doce está o chocolate branco, adorado por muitos, mas criticado por outros que dizem não ser chocolate de verdade. O Paladar foi atrás de justiça e decidiu testar as barras de chocolate branco mais encontradas nos supermercados.

Jurados convidados provaram às cegas 12 amostras, todas de chocolate branco puro, sem adições como frutas, castanhas ou flocos de arroz. A receita poderia abarcar, no máximo, baunilha para aromatizar, já que as opções industrializadas costumam usar o aroma artificial. As barras foram avaliadas quanto ao aspecto visual, aroma, textura e sabor.

Ao fim do teste, os especialistas concluíram que a marca Luisa Abram é a melhor produtora de barras de chocolate branco. A versão provada pelo júri foi o Branco Extra Cremoso, que recebeu elogios justamente pela sua cremosidade.

A textura foi considerada macia e com bom derretimento. O aroma principal de cacau e as notas lácteas, além do açúcar na medida certa agradaram os jurados.

Para saber o ranking com todas as barras de chocolate branco testadas pelo Paladar e a opinião dos jurados sobre cada produto, leia a matéria completa.