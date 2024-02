Brasil e Argentina têm os melhores bolos de chocolate da América Latina, diz TasteAtlas

Com o intuito de continuar repassando informações gastronômicas sobre pratos e ingredientes de diversas partes do mundo, o TasteAtlas divulgou mais um de seus resultados, desta vez focando no bolo de chocolate.

Nesta avaliação, o Brasil se destacou ao conquistar o 8º lugar com o bolo de brigadeiro, frequentemente recheado com creme entre as camadas de massa fofa. Apenas outro país da América Latina conquistou uma boa colocação no ranking, ocupando a 10ª posição.

O tradicional recheio de brigadeiro é composto, em resumo, por leite condensado, cacau em pó e margarina, enquanto a massa inclui ingredientes como farinha, ovos e leite integral.

Como funciona o TasteAtlas?

A classificação é realizada com base nas avaliações dos usuários do site, que não são profissionais ou especialistas em gastronomia.

Eles atribuem pontuações que variam de 0,5 a 5 a pratos típicos de diferentes partes do mundo, e essas pontuações são utilizadas para determinar a posição geral de cada prato ou região.