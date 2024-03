Chris Campos e o poder da gastronomia digital

O universo da gastronomia muitas vezes é visto como muito masculino quando se trata de grandes personalidades, por isso, neste Dia da Mulher, o Paladar decidiu exaltar o trabalho de mulheres do meio que fazem a diferença no setor gastronômico com suas ideias brilhantes.

Uma dessas mulheres é Chris Campos, cozinheira e jornalista que faz a diferença no digital com a gastronomia.

Ao Paladar, ela contou que se orgulha de ter se aventurado por 20 anos em um projeto solo que começou na internet, mas que rendeu livros, trabalhos na TV e que segue firme até hoje.

Ela contou que a culinária e o desejo de cozinhar sempre existiram em sua vida. Antes de entrar em uma redação de jornal pela primeira vez, seu primeiro trabalho foi fazer bolos.

Ele é criadora do primeiro blog de decoração do Brasil, o “Casa da Chris” e também colabora no Paladar com dicas incríveis sobre restaurantes.

“No Paladar, eu pude conhecer um universo muito interessante, tendo contato direto com as pessoas que fazem acontecer na gastronomia. Um exemplo é a série de vídeos Cozinhaterapia, em que consigo participar dos bastidores do fazer gastronômico, com um olhar mais poético para o dia a dia na cozinha que, a gente sabe, não é nada fácil”.

