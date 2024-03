‘Paladar está apenas aquecendo’, diz Project Owner ao celebrar recorde de audiência

Neste excepcional 29 de fevereiro o Paladar chega à marca de 8 milhões de pageviews, além do recorde de 5 milhões de visitantes únicos, revelando o alto nível de influência da plataforma de gastronomia do jornal Estadão para leitores e também para o mercado anunciante.

O selo Paladar tem se consolidado entre os principais players do setor gastronômico após o sucesso do “Cozinha do Brasil”, evento que aconteceu em 2023 e reuniu nomes de peso, como Lucas Corazza, Carla Pernambuco, Helô Bacelar e Onildo Rocha para dois dias de conversas e trocas de experiências com o público presente.

A plataforma tem trabalhado no âmbito editorial por meio de testes com especialistas, onde produtos alimentícios de alta qualidade são reconhecidos pelo Selo Paladar, além das colunas elaboradas por grandes personalidades do mercado da gastronomia. Já no audiovisual, o Paladar tem atuado com as séries “Ao gosto do freguês”, “Desafio Paladar”, “Quanto vale o feed” e “Cozinhaterapia”, que também têm apresentado um crecimento exponencial de audiência.

Vivian Mesquita, Project Owner do Paladar, afirma: “Muito além de receitas, fazemos jornalismo com informação e serviço. Podem esperar que Paladar está apenas aquecendo, tem muito mais por vir este ano”. Confira a entrevista completa na matéria ‘Paladar bate recorde de audiência’, por Chris Campos, disponível aqui.