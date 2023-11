Por mais recente que tenha chegado às prateleiras brasileiras, o creme de avelã se tornou uma verdadeira sensação nacional. A famosa “Nutella”, como é conhecida por conta da marca, tem uma textura e um sabor inegavelmente espetacular.

A saga do creme de avelã começou na segunda guerra mundial, quando o mundo enfrentava dificuldades no transporte e comercialização de cacau devido aos conflitos armados. Diante da escassez de cacau, e provavelmente do desespero dos chocólatras, um padeiro italiano decidiu criar uma mistura alternativa, usando avelã, açúcar e um pouco de cacau que restava; o famoso Giandujot. Essa miscelânea visava suprir a falta de chocolate puro, feito à base de bastante cacau.

Anos mais tarde, especificamente uma década depois, nascia a versão derretida do doce, chamado de “supercrema”, que adicionava à receita original o leite e o óleo de palma. Essa combinação de ingredientes é a mais próxima da que hoje conhecemos como creme de avelã.

Mas foi somente em meados dos anos 2.000 que o creme de avelã chegou no Brasil. E a pergunta que fica é: como conseguimos viver tanto tempo sem esse ingrediente capaz de mudar uma sobremesa por completo (para melhor, claro)?

Para entender essa pergunta na prática, selecionamos cinco receitas com Nutella que vão deixar o seu dia a dia ainda mais adocicado. Confira as sobremesas:

Brigadeiro de leite ninho com Nutella

Brigadeiro de ninho com Nutella Foto: Brigadayros

Procurando aquele docinho delicioso para uma festinha de aniversário? O brigadeiro de ninho com Nutella é o doce perfeito. Feito com brigadeiro de panela de leite ninho e recheado com Nutella, esse doce com chocolate é uma verdadeira perdição.

Picolé de Nutella

Essa receita fácil de picolé caseiro, da chef Heloísa Bacellar, do Na Casa da Helô, fica pronta em poucos minutos. Você pode usar tanto a Nutella, uma das marcas mais conhecidas, como outras versões mais artesanais do creme de avelã.

Empadão de creme de avelã

Se está com vontade de comer um doce mas não sabe o que preparar, experimente essa receita de empadão com creme de avelã do Rancho da Empada. Esse empadão é simples de fazer e muito saboroso, além de ter uma massa fininha e crocante.

Pipoca com Nutella

Pipoca é um lanche popular e versátil que combina com muitos momentos e lugares. É uma delícia para se comer em casa, no cinema, em festas ou até mesmo em uma tarde preguiçosa. No entanto, quando adicionamos creme de avelã à mistura, a pipoca pode se transformar em algo ainda mais especial e gostoso.

Cheesecake de creme de avelã e frutas vermelhas

Delicioso cheesecake de avelã e chocolate Foto: Insalata

O cheesecake é uma sobremesa simples e versátil, muito comum nos Estados Unidos, que pode ser feita de inúmeras maneiras com diversos tipos de ingredientes. Aqui você vai aprender a fazer uma deliciosa receita de cheesecake de creme de avelã com frutas vermelhas, combinação saborosa que dá água na boca. A sobremesa é servida no restaurante Insalata, e o preparo é super simples.