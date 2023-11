O Brasil apareceu seis vezes no ranking do TasteAtlas sobre as 100 melhores sobremesas do mundo. Em 91° lugar, está o curau, seguido pelo brigadeiro, na 72ª posição. Depois, foi a vez do pudim de leite condensado, mousse de maracujá e pavê, 64, 31 e 21 no ranking, respectivamente.

Com 4,7 estrelas, o Bombocado brasileiro (também conhecido como “queijadinha”) foi eleito como a segunda melhor sobremesa do mundo pelo ranking. Essa sobremesa assada leva coco ralado, farinha, leite, manteiga, ovos, açúcar e um ingrediente especial: queijo parmesão. Para fazer, basta levar ao forno em forminhas e se deliciar! Uma dica é servir o doce com chantilly e um café para acompanhar.

Além do Brasil, França, Peru e Itália garantiram lugares no Top 5. Confira!