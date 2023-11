O que você procura quando vai comprar panetone? Bons preços ou marcas famosas? É claro que essas duas variáveis são fundamentais para fazer uma boa compra. Mas se eu te dissesse que sua escolha de panetone para o Natal pode ficar ainda mais inteligente, o que você diria?

Adquirir o melhor panetone não é uma tarefa muito simples, mas existem caminhos e algumas dicas do que você deve procurar em um bom produto natalino. A chef Tássia Magalhães, comandante do Nelita e do café-confeitaria Mag Market, é conhecida por ser uma das maiores especialistas em panetone do Brasil. Fomos até ela e perguntamos como escolher o melhor panetone para o Natal. Confira a entrevista:

Como reconhecer um bom panetone?

“Você deve buscar textura, sabor e aroma. Enquanto o panetone vai se desmanchando na boca, é preciso sentir a textura leve, aveludada e um sabor delicado. A textura do panetone não pode ser mole, gosmenta ou embatucada. O sabor, novamente, deve ser adocicado, frutado, com notas de mel’'.

O que um panetone de respeito precisa ter?

PUBLICIDADE

“Primeiro um bom sabor, tanto de fermentação, quanto do que ele é saborizado. Segundo, um bom salto de forno, o que significa que teremos um panetone “leve”, ou seja, volume grande em relação a gramatura. Isso indica que a fermentação foi feita corretamente”.

Quais as diferenças entre o caseiro e o comprado?

“É possível fazer panetone em casa, apesar do desafio ser grande. A diferença entre o caseiro e o comprado, considerando o sabor, está no produto que você utilizará para saborizar o panetone. Os panetones industriais têm um monte de ingredientes e saborizantes artificiais que trazem aquele aroma e sabor que todo mundo conhece de panetone. O panetone de fermentação natural apresenta sabores muito mais complexos, naturais e delicados”.

Panetone merengue Foto: TABA BENEDICTO

PUBLICIDADE

O que um panetone artesanal precisa ter?

“Para mim, apenas uma boa essência artesanal de frutas cítricas’'.

Quais são as novas tendências nas receitas de panetone?

“O que está em alta no mundo da panificação é o panetone de fermentação natural. Características como leveza e alvéolos são o que os padeiros mais buscam. Muitos arriscam também em sair do tradicional e trazem novos sabores e combinações.”

Quais são os ingredientes indispensáveis para o panetone clássico?

PUBLICIDADE

“Além da essência de frutas, é preciso ter uma farinha forte, gemas, açúcar e uma boa manteiga, que tenha alta porcentagem de gordura”.

O que a Tássia considera como o panetone perfeito?

“Para mim, o panetone perfeito é aquele que você come um pedaço e fica com vontade de comer o panetone inteiro’'.

Receitas com panetone

PUBLICIDADE

Taça de panetone com sorvete de baunilha e creme inglês Foto: FELIPE RAU

Aproveite essas dicas da chef Tássia Magalhães e dê uma roupagem diferente ao panetone no final de ano. Entre dez opções, temos panetone de morango e merengue, pudim de panetone e taça gelada de panetone com creme inglês.

Clique aqui e confira o caderno de receitas com panetone.