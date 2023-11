‘Comida di Buteco’ pode se tornar Patrimônio Cultural Imaterial; entenda

O concurso Comida di Buteco pode se tornar em breve Patrimônio Cultural Imaterial da Cidade do Rio de Janeiro. A ideia foi apresentada em no projeto de lei (2.124/2023), elaborado pelo ex-prefeito e atual vereador da cidade Cesar Maia (PSDB), segundo o Diário do Rio.

“O Comida di Buteco está consolidado no calendário oficial do Rio, sendo aguardado por comerciantes criativos e jurados botequeiros, que percorrem os diversos bares participantes degustando os mais variados pratos concorrentes, confraternizando da maneira mais carioca de ser, de bar em bar”, disse Maia em sua justificativa para o projeto.

O evento foi criado em 1999 visando a valorização da comida “raiz” e petiscos dos bares de Belo Horizonte (MG). Mais tarde, a partir de 2008, o concurso se expandiu a nível nacional. Atualmente, 24 cidades brasileiras recebem o festival, que geralmente acontece entre abril e maio.

Receitas testadas e aprovodas

O Paladar tem uma série de receitas testadas e aprovadas que podem ser reproduzidas em casa, confira aqui.