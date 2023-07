Comida rosa: Isa Scherer, campeã do Masterchef, dá opinião sincera sobre a nova tendência

O filme da Barbie, que promete ser um dos maiores sucessos de bilheteria do ano, tem influenciado até na gastronomia com diversos estabelecimentos criando pratos com a cor rosa.

Isa Scherer, campeã da 8ª edição do Masterchef Brasil, recebeu muitos pedidos de seus seguidores nas redes sociais para executar receitas cor-de-rosa, porém respondeu que não vai fazer porque não se sente atraída por esse tipo de comida e pediu desculpa.

“Uma coisa que eu não consigo é com comida rosa. Vocês não vão me ver fazendo, desculpa por tudo, por ser assim. Mas eu acho muito feio, não me dá vontade de comer. No máximo uma sobremesa com um morango, framboesa”, disse em tom descontraído respondendo aos pedidos nos stories do Instagram.