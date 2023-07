Outback Festival serve Ribs Rocker Crown, hambúrguer, batata, cebola e trio de sobremesas. Foto: Reprodução | Instagram @outbackbrasil

Um dos pratos mais conhecidos do Outback é a costela, a famosa rib. As costelas da rede de restaurantes são assadas em chama aberta e servidas com molho barbecue ou billabong.

Agora, a Ribs Rocker Crown (R$ 129,90) é uma das novidades da campanha do Festival Outback. A releitura do Ribs on the Barbie é recheada com Mac N’ Cheese cremoso e uma costela desfiada no topo.

O prato é acompanhado da Aussie Cheese Fries e uma porção de pétalas Bloomin’ Onion, que são os pratos de batata frita e cebola empanada. A porção serve de duas a três pessoas e está disponível apenas nas unidades físicas do restaurante.

O Festival Outback também traz o Catupiry Madness Burger para os amantes de hambúrguer. Ele leva 200g de carne, catupiry empanado, cebola roxa e maionese verde da casa, além de finalizar com Smoked Mayo e um pão tipo brioche. O produto está disponível nos restaurantes e também para delivery.

Já as sobremesas que integram o Festival Outback são conhecidas como Popstars Trio: o S’mores, o Choco Cinnamon Banoffee e o grande Brownie Thunder em formato de trufas.