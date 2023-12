Como Alain Ducasse influenciou na escolha da chef brasileira que trabalhará em restaurante do Louvre

No início deste mês de dezembro foi anunciada uma grande novidade do mundo gastronômico: a iniciativa encabeçada pelo estrelado chef Alain Ducasse para comandar um restaurante que fica dentro do museu mais visitado do mundo: o Louvre, localizado em Paris, capital da França.

Para o projeto, Ducasse selecionou seis profissionais da cozinha, e entre eles está a brasileira Alessandra Montagne, que comanda dois restaurantes parisienses dentro de um período de 10 anos.

Em entrevista ao NeoFeed, ela relata um pouco de sua relação com o chef a quem considera ‘padrinho’ e ‘mentor’: “Só tenho a agradecer pelo chef Alain Ducasse por essa oportunidade maravilhosa [...] Ele sempre está falando de mim para outras pessoas, me chamando para cozinhar em eventos importantes, como no Festival de Cannes e banquetes presidenciais”, conta, explicando que tudo começou quando ele comeu no Tempero, seu restaurante, há alguns anos.

Receitas testadas e aprovadas

