Dominique Crenn abre restaurante Golden Poppy em Paris

Dominique Crenn, a primeira (e única, até então) mulher a receber três estrelas Michelin nos Estados Unidos. Foto: Via Instagram/@goldenpoppy.paris

A renomada chef Dominique Crenn, a primeira e única chef mulher a conquistar três estrelas Michelin nos Estados Unidos, retornou à França para comandar o seu novo restaurante.

Estabelecido em Paris, o Golden Poppy abriu em julho. O ambiente é inspirado na ensolarada Califórnia (EUA), com tons amarelos e verdes, tapeçaria colorida e muita luz natural vinda das janelas e do teto de vidro, segundo afirma a CNN Brasil. E o menu é repleto de criatividade, com foco em frutos do mar e vegetais de época.

A casa oferece entradas cruas e curadas, como panquecas de banana com caviar, ceviche de robalo com leite de ervilha e de tigre, e o tartare de atum.

Há também pães amanteigados chamados Parker House, que podem ser servidos com caviar, arroz crocante com leite de tigre e anchovas, tacos com abalones, peixe pollock grelhado, doces e muito mais.