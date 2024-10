Confira as melhores batatas do mundo, segundo o TasteAtlas

Existem diversos tipos de batata, cada uma com suas respectivas características únicas. Versáteis, podem ser cozidos, assadas, fritas ou usadas em saladas, adaptando-se a diferentes estilos. Grécia, Canadá e Colômbia se tornaram destaque em novo ranking do TasteAtlas, participando do pódio com as suas versões de melhores batatas do mundo.

O TasteAtlas, uma plataforma que permite a avaliação de pratos típicos por amadores, contribui para a criação de um guia gastronômico global. A Grécia liderou o ranking, que analisou batatas de 57 países, com a “Patata Kato Nevrokopiou”, reconhecida por seu alto teor de carboidratos, amido e proteínas, resultado das excelentes condições climáticas e dos solos arenosos da região.

O segundo lugar foi para o Canadá, com a batata “Yukon Gold”, que é geralmente redonda ou levemente achatada. Já a Colômbia ficou em terceiro com a batata “Papa Criolla”, um tubérculo pequeno, do tamanho de uma bola de golfe, com polpa amarela a amarelo-escuro, rica em luteína e zeaxantina. O Brasil, no entanto, ficou de fora do ranking mundial.

TOP 10

Patata Kato Nevrokopiou, Grécia Ouro de Yukon, Canadá Papa crioulo, Colômbia Batata Naxou, Grécia Pataca da Galiza, Espanha Batatas de Idaho, EUA Lički krumpir, Croácia Pomme de terre de Noirmoutier, França Papa púrpura, Peru Batatas Maris Piper, Reino Unido

PUBLICIDADE

Receitas com batata

Confira também receitas de batata para testar em casa. Fugindo do tradicional, cada um desses pratos destaca a versatilidade desse tubérculo rico em carboidratos. Aqui estão três opções:

Batata suíça

Receitas para fazer com a batata Foto: Aon Pestige Media

Na receita original, a batata é ralada, crua ou previamente cozida, e frita em manteiga, formando uma panqueca aberta e crocante. No entanto, essa versão foi adaptada com algumas melhorias. Confira as mudanças neste passo a passo completo.

PUBLICIDADE

Batata-doce assada

Sucesso na cozinha brasileira: Batata-doce assada. Foto: Fernando Sciarra/ estadão

Possivelmente a mais clássica das receitas, entre as três sugestões. A batata-doce assada é um sucesso nos almoços de domingo aqui no Brasil.

O preparo não tem segredo e ainda permite que você se divirta diversificando os temperos - esta é uma opção clássica, com alho, alecrim e tomilho, mas você também pode usar páprica, manteiga de garrafa, mel, entre outros. Saiba mais neste link.

Poutine

PUBLICIDADE

Consumida em todo o Canadá, a poutine é típica da região de Québec Foto: Larry White/ pixabay

Por fim, essas batatinhas com um molho especial são sucesso no Canadá. Elas invadiram as fronteiras de outros países e é uma ótima opção para um snack enquanto vê um jogo. Confira a receita completa disponível neste link.