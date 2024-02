Confira o 3˚ melhor ovo de Páscoa crocante eleito em 2023 pelo Paladar

Com o início do ano, uma época que sempre é lembrada é a Páscoa. Além de ser uma festa religiosa, a celebração é marcada pela tradição dos deliciosos chocolates em forma de ovos. E para quem já está ansioso com a data, vale relembrar o teste feito pelo Paladar em 2023, que ranqueou os melhores chocolates do mercado.

Na época, foram garimpados 50 ovos de Páscoa diversos sabores de marcas artesanais e representantes da grande indústria. A avaliação foi feita às cegas por um time de jurados convidados.

Entre os sabores degustados pelos especialista estava o crocante, que traz a sensação de crack crack misturada com a cremosidade do chocolate.

De acordo com os jurados, o ovo de Páscoa crocante da marca Chocolatria, no sabor de Honeycomb de amêndoas, foi o terceiro melhor na avaliação. A crocância ‘divertida’ ovo com caramelos aerados de mel e amendoas lou honeycombs foi o que agradou o júri.

