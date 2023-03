Páscoa pede ovo de chocolate. De preferência um bem gostoso, daqueles que a gente tem que se controlar para não devorar de uma vez. A busca pelos melhores ovos de Páscoa começa cedo e as alternativas são inúmeras. Tem muita coisa boa entre os ovos de supermercado e os ovos artesanais. Aliás, se quiser ajuda para encontrar opções deliciosas entre esses, dá uma conferida no nosso Ranking dos melhores ovos de Páscoa de 2023.

Mas se você é do tipo prefere criar seu próprio ovo de Páscoa perfeito em casa, vale a pena conferir as cinco receitas de ovos de Páscoa caseiros que a chef Mariana Helou, da Petit Marie, separou para você curtir o feriado de Páscoa com a família ou para presentear os amigos. Tem de chocolate ao leite com miçangas coloridas, com chocolate 70% e castanha-do-brasil, de colher com recheio de brigadeiro, com casquinha de negresco e trufado meio amargo.

Ovo de Páscoa ao leite com miçangas coloridas

Ovo de páscoa com miçangas Foto: Bruno Nogueirão

O ovo de Páscoa ao leite com miçangas coloridas é a opção ideal para as crianças. Serve perfeitamente para aquela busca divertida dos ovos de Páscoa que o coelho escondeu. Feito com uma casca de chocolate, coberta de miçangas comestíveis coloridas, esse ovo diverte tanto na hora da brincadeira quanto na hora de comer.

Ovo de páscoa 70% com castanha-do-brasil

Ovo de 70% cacau com castanhas Foto: Bruno Nogueirão

O ovo de páscoa 70% com castanha-do-brasil. É perfeito para quem deseja consumir menos açúcar ou para pessoas que preferem o gostinho de um chocolate mais amargo.

Ovo de colher recheado com brigadeiro

Delicioso ovo caseiro de brigadeiro Foto: Bruno Nogueirão

Essa é pra agradar o público justamente oposto ao da receita anterior. Com gostinho clássico dos chocolates mais doces, esse ovo de colher recheado com brigadeiro é do tipo que faz muito sucesso na Páscoa. Feito com casca de chocolate ao leite, recheio de brigadeiro e cobertura de granulado, esse ovo também é uma ótima opção de presente para familiares, amigos e até para a criançada.

Ovo de Páscoa caseiro de negresco

Ovo de páscoa de cookies and cream Foto: Bruno Nogueirão

Que tal um ovo de Páscoa caseiro diferente? Feito com chocolate branco e oreo, esse ovo de Páscoa de cookies and cream é uma verdadeira tentação. A casca de negresco pode ser recheada com qualquer sabor de sua preferência ou também comida pura. Independente da escolha, esse chocolate é sempre sucesso durante o feriado de Páscoa.

Ovo de Páscoa trufado meio amargo

Ovo de páscoa recheado com brigadeiro Foto: Bruno Nogueirão

Combinando uma casquinha dura com um recheio que derrete na boca, o ovo de Páscoa trufado meio amargo fica irresistível. Esse ovo caseiro é bem fácil e pode ser feito com ou sem conhaque. Fica a seu critério.