Quais os melhores acompanhamentos para o churrasco?

Picanha, a queridinha do churrasco brasileiro Foto: Codo Meletti|Estadão

Além de convidados queridos, bebidas, boa música e carne de qualidade com cortes seletos, o churrasco perfeito precisa de ótimos acompanhamentos. Queijo coalho, pão de alho e farofa costumam ser as melhores alternativas, contudo é possível inovar mais.

Apostar em outros queijos, vinagretes, diferentes tipos de arroz, molhos, vegetais assados e saladas podem ser uma ótima forma de combinar carnes, frangos e linguiças e incrementar seu churrasco, agradando os mais diferentes tipos de convidados.

Algumas sugestões são: arroz biro-biro, abraçadinho de bacon, molho chimichurri, entre outras reunidas pelo ‘Paladar’, com receitas disponíveis aqui. Use-as com criatividade e arrase no churrasco!