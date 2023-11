Natural do Sul asiático, mais especificamente Indonésia, Brunei, Malásia e Timor Leste, o mangostim foi reconhecido como a melhor fruta do mundo pelo ranking internacional TasteAtlas, que elencou as as Top100 frutas.

Na lista, o mangostim levou a melhor, com 4,7 estrelas de um total de 5 possíveis, desbancando frutas como pêssego, morango e cereja. Acompanhando-a no pódio estão a brasileira jabuticaba e a tâmara.

O mangostim é uma fruta tropical que tem sabor bem doce. Sua casca é firme e roxa escura, com interior macio e branco. Ela pode ser consumida pura ou utilizada em sobremesas, bebidas geladas, chás e sorvetes.

Como é feito o ranking do TasteAtlas?

O TasteAtlas não é um ranking feito por especialistas em gastronomia, mas por usuários do site, que dão notas de 0,5 a 5 para uma vasta variedade de pratos típicos de países ao redor do mundo. Para compor os rankings do portal, a plataforma reúne a média das notas recebidas por cada prato para aferir sua classificação geral.

As listas podem comparar diferentes pratos com os mesmos ingredientes ou técnicas de preparo, pratos de determinada culinária com uma melhor nota geral ou ainda classificações mais abrangentes.