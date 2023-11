Picolé de salada de fruta

Corte em cubinhos meia banana, 1/3 da manga, 1 rodela do abacaxi e 1/3 do mamão papaia e reserve.

Bata o restante das frutas, sem casca, no liquidificador até obter um creme liso.

Misture as frutas picadas ao creme e acrescente o açúcar ou o mel.

