Conheça as melhores padarias de São Paulo por região

Fornecendo o pão de cada dia, um alimento que integra a alimentação da maioria dos brasileiros, as padarias têm um importante papel, ainda mais as que alimentam a grande metrópole de São Paulo. Segundo o site oficial do Governo do Estado, elas ultrapassam o número de 12 mil unidades, a maioria em pleno funcionamento durante todos os dias da semana.

A categoria é tão grande que possui uma organização própria, a Sampapão, que anualmente promove um concurso contemplando os trabalhos de panificação e confeitaria da cidade, o Padocaria, cuja última edição aconteceu entre novembro e dezembro de 2023.

A premiação foi dividida em 7 categorias, entre elas a que destaca as melhores padarias, dividindo-as entre as cinco regiões, além da representante geral, que ganha o maior destaque do ano. A seguir, você confere quais foram representantes foram eleitas as melhores:

Bella Paulista (Centro)

Onde: rua Haddock Lobo, 354, Cerqueira César. Horário de funcionamento: aberta 24 horas todos os dias.

Panificadora Cepam (Zona Leste)

Onde: rua Ibitirama, 1409, Vila Prudente. Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h.

Padaria Merci (Zona Oeste)

Onde: rua Tito, 492, Vila Romana. Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h.

Estado Luso (Zona Norte)

Onde: Avenida Águas de São Pedro, 298, Vila Pauliceia. Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h.

Panificadora Ceci (Zona Sul, também eleita a melhor de São Paulo pelo segundo ano consecutivo)

Onde: Avenida Afonso Mariano Fagundes, 1350, Planalto Paulista. Horário de funcionamento: todos os dias, das 6h às 22h30.