Conheça o ‘completo’, hot dog chileno eleito o segundo melhor do mundo por ranking internacional

Além dos vinhos e outras bebidas típicas, o Chile também tem uma variada culinária de rua, com pratos e lanches práticos para o dia a dia dos mais de 19 milhões de habitantes do país.

Uma das iguarias da culinária chilena se destacou em nível internacional. Estamos falando da variedade do cachorro quente: o completo chileno. Em ranking atualizado no dia 9 de fevereiro pelo site TasteAtlas, enciclopédia gastronômica e agregador de avaliações de usuários online, o completo conquistou a posição de segundo melhor cachorro quente do mundo, com uma nota média de 4,3 estrelas de um total de 5 a partir das notas dos internautas.

O hot dog típico do Chile superou concorrentes como os hot dogs típicos de Chicago (3°), Michigan (6°) e Carolina do Norte (7°) nos Estados Unidos, além de outros vizinhos sul-americanos, como o cachorro quente colombiano (4°) e o brasileiro, que ficou apenas em quinto, com uma avaliação geral de 4,1 estrelas.

O grande vencedor da lista foi o Choripán argentino, que foi incluído na categoria de cachorros quentes, apesar de levar linguiça ao invés de salsicha nas receitas típicas. A diferença entre as notas do choripán e do completo chileno se deu por uma pequena margem.

Como é feito o completo chileno?

Por aqui conhecemos algumas variações do hot dog: desde o mosntrão paulistano, recheado com purê de batata, molho de carne e outros toppings, ou o carioca, com ovos de codorna e uvas passas, até os mais simples, com apenas ketchup ou mostarda.

No caso do completo chileno, há algumas variações da receita, que pode mudar de acordo com o ponto de venda, mas o completo geralmente leva guacamole, tomates picados e maionese de leite, em uma combinação de sabor leve e textura cremosa. Também é comum encontrar completos com chucrute de repolho no meio.