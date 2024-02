O Chile é conhecido no mundo das bebidas pelos bons vinhos, tendo sido o maior produtor da América Latina e o sexto maior do mundo em 2022, de acordo com informações da OIV (Organização Internacional do Vinho). O país também é um dos queridinhos dos brasileiros na hora de escolher um destino de viagem: segundo dados do Sernatur (Serviço Nacional de Turismo do Chile) mais de 485 mil brasileiros visitaram o Chile em 2023, sendo 13% do total de turistas que visitaram o país no ano.

Além dos vinhos, o país tem um variado e rico cardápio de bebidas típicas, presentes nas festas, celebrações, restaurantes e na culinária de rua do país, tendo drinques e outros tipos de bebidas na jogada. No entanto, o consumo de álcool está restrito aos lares, bares e restaurantes, uma vez que o consumo de bebidas alcoólicas nos espaços públicos é proibido no país.

Se você pretende viajar para o Chile ou está na dúvida de para onde ir no carnaval, que tal conhecer mais sobre a gastronomia chilena começando pelas bebidas típicas? Veja a seguir algumas das bebidas mais populares do país:

Mote con huesillo

PUBLICIDADE

Mote con huesillo, bebida tradicional do chile Foto: lblinova/Adobe Stock

A culinária de rua chilena tem como uma de suas bebidas mais tradicionais um suco de visual um tanto exótico: a mistura de um tipo de calda de pêssego seco, com pedaços da fruta e grãos de trigo cozidos resulta no mote con huesillos.

Devido ao preparo da receita, que passa pela infusão do pêssego seco (huesillo) com açúcar e canela, a bebida tem um sabor acentuadamente doce, quase como um xarope. Os grãos de trigo branco descascado (mote) ficam depositados no fundo do copo, e a ideia é ir comendo enquanto você toma a bebida.

Cervejas do Chile

Também é possível encontrar cervejas com frutas locais nos bares e restaurantes do país Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

PUBLICIDADE

Apesar de ser a terra dos vinhos, o Chile também apresenta algumas cervejas tradicionais. Originada na cidade de Valdivia, centro produtivo de cerveja no Chile, a marca Kunstmann é uma das mais populares da região, com uma gama variada de cervejas. É possível encontrar essa cerveja em alguns supermercados do Brasil.

Uma das variedades exclusivas da marca é a cerveja Torobayo (que leva o mesmo nome do bairro de Valdivia onde fica a sede da Kunstmann), que é de coloração avermelhada e sabor maltado e frutado.

Cola de mono

Cola de mono, drink típico do Chile. Foto: Ricka Kinamoto/Adobe Stock

PUBLICIDADE

Também sendo chamado de colemono, o nome significa “cauda de macaco”. O drinque é típico das celebrações de fim de ano chilenas, feito com base no café, leite, aguardente, canela e outras especiarias.

As receitas são diversas, mas o clássico é fazer o coquetel com pisco chileno, um destilado à base de uva muito consumido no país.

Pisco

O drinque Pisco Sour, feito com o destilado tradicional. Foto: Tiago Queiroz|Estadão

Por falar em pisco, não poderíamos deixar de comentar mais um pouco sobre esse destilado. A começar por uma grande polêmica envolvendo a sua origem: chilenos e peruanos disputam a origem da bebida, que pode ser amplamente encontrada em ambos os países.

PUBLICIDADE

O pisco está presente em vários drinques clássicos para além da cola de mono: o Piscola combina o aguardente com refrigerantes de cola, geralmente Coca-Cola ou Pepsi, e o Pisco Sour, que leva pisco, limão e xarope simples, além de outras possíveis adições, como a clara de ovo, que pode adicionar textura cremosa para o drink.

Drinques com pisco

Pisco Passion. Foto: Miró Gastronomia

Você pode conferir abaixo como preparar em casa o Pisco Passion, drinque que utiliza o tradicional destilado andino.