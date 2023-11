MasterChef+: Fogaça faz convite inusitado para participante de 79 anos

O chef Henrique Fogaça chamou uma participante do MasterChef+ para andar de moto. O convite ocorreu durante a estreia da 2ª temporada do programa, nesta terça-feira (21/11).

Irma revelou aos jurados que costumava andar de moto e Fogaça afirmou que se ela seguir na disputa, vai ganhar um passeio de moto com o chef. “Vamos”, respondeu a participante animada.

Pode não ser uma surpresa que o jurado goste de andar com veículo, mas com certeza impressiona o fato de que a participante do MasterChef+, com seu chapéu lilás e suas luvas rosas delicadas, goste da aventura.

Nascida no interior de Santa Catarina, Irma ganhou um dos ventais e seguirá na disputa. Ela contou ao Band.com.br que começou a andar de moto por necessidade após se divorciar do marido e precisar encontrar uma forma de se locomover pela cidade.

