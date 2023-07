Copa da Mundo Feminina: conheça a culinária de países adversários. Foto: Reprodução | Instagram @selecaofemininadefutebol

A Copa do Mundo Feminina de 2023 já começou e conta com 32 países, divididos em oito grupos. O Brasil faz parte do grupo F e disputa com Panamá, França e Jamaica na fase de grupos.

Cada país conta com sua gastronomia própria, que tal dar uma olhada em pratos típicos dos adversários? Confira a lista, feita pelo portal Receitas, e conheça mais da culinária local de cada país.

Panamá

No país, Caramiñola é um típico bolinho de aipim. Recheado com carne moída, leva também dois tipos de pimenta em seu preparo. O próprio Rodrigo Hilbert já ensinou o passo a passo em seu programa, de acordo com o site Receitas.

Outro prato típico do Panamá é a sopa borracha, um doce feito com pão de ló e regado com calda que leva rum, vinho moscatel e uva-passa.

Gougères é como o pão de queijo, porém francês. É aperitivo e versátil e pode ser degustado em qualquer momento do dia.

Já o Financier é um bolinho de amêndoas, que pode ser degustado no café da manhã ou lanche da tarde. Agora, quando falamos em Ratatouille, lembramos do ratinho Remi do desenho de mesmo nome da Disney. Esse prato é bem popular na França, feito com muitos legumes.

Jamaica

No país, o curry goat é uma espécie de ensopado de carne bem temperado, feito com vegetais ou grãos. O jerk também é bem comum, por ser um método culinário em que a carne (pode ser frango, porco, bovina ou frutos do mar) e até mesmo grãos e vegetais, são cozidos na fogueira ou grelha.

Já na área de sobremesas, os jamaicanos têm o bolo hummingbird, com sabor canela, banana e abacaxi, com uma deliciosa cobertura de cream cheese.