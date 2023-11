Coxinha é uma delícia. Pastrami também. Unindo o útil ao agradável, o chef Filipe Fernandes, da Fornô, decidiu criar a coxinha de pastrami, aproveitando as aparas do seu tão famoso sanduíche feito com essa carne. Foi assim que essa típica comida de boteco ganhou uma versão gourmet e bem saborosa no cardápio da casa.

Sem massa, o recheio é feito com pastrami desfiado e cream cheese, e é empanado diretamente na farinha panko. A porção de quatro unidades dessa coxinha vem acompanhada de maionese de sriracha e queijo parmesão ralado. Tudo isso, por 32 reais.

