Está chegando aquele momento em que os preços da Black Friday fazem os olhos brilharem, mas é preciso tomar cuidado para não cair em ciladas. E nessa hora, ninguém melhor do que uma sommelier de cerveja para te dar todas as dicas para fazer boas compras nesta semana. Se você está afim de aproveitar as ofertas para garantir boas cervejas para as festas de final de ano, vale a pena conferir as dicas da Bia Amorim, do Lepos Bar.

Pesquisa de preços: Um fator importante a ser levado em conta e que, na correria, pode acabar passando batido, é a comparação entre preços do mesmo produto em vários lugares. “O valor muda de um lugar para o outro e sempre existe uma promoção de cerveja mais barata, tanto em lojas físicas como sites. Além disso, existem aqueles locais que fingem a baixa do preço”, alerta Amorim.

Data de validade: A vontade de encher a geladeira e ser o mais rápido possível para adquirir um produto que costuma ser mais caro, às vezes, é grande, mas tenha calma e consulte o prazo do produto. “Se estiver muito perto de vencer, compre poucas unidades. Cervejas mais leves, que têm sabores mais delicados sofrem mais com o tempo, cervejas mais lupuladas podem perder o frescor e cervejas com um teor alcoólico mais alto tendem a ser mais resistentes”, conta.

Valor da cerveja: “Você está comprando pelo preço ou pela qualidade? Comprar a cerveja mais barata nem sempre é o melhor negócio, pois, se você não gosta do sabor, o resultado sai caro. Você pode acabar com um monte de cervejas que não aprecia”, alerta a sommeliere.

Busque por novidades: Claro que a marca mais conhecida e adorada pelo seu paladar é sempre a melhor, mas será que não vale expandir seus gostos? “Busque cervejas feitas o mais próximo de você, tenha curiosidade de comprar novos sabores, provar novos rótulos aproveitando o desconto. Mas não deixe de ler sobre o estilo que está adquirindo, que pode ter gosto inusitado, mais amargo, mais ácido. Informe-se sobre o que está comprando e provando”, indica.

PUBLICIDADE

Volume mínimo do desconto: Não deixe que a afobação ofusque seu lado racional, atente-se às regras da compra: “Preste atenção se a quantidade é em unidade ou caixa para não tomar um susto na hora de pagar”.

Frete muda o preço: A última e valiosa dica é que às vezes vale fazer compras em conjunto. “Se for comprar online, fique de olho no frete! Quanto menos cerveja, mais caro ele é. Quanto mais distante o local de venda, mais caro fica. Compre em conjunto com pessoas que queiram dividir o valor”, finaliza.