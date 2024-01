Descobrimos onde está a melhor coxinha da Vila Mariana

Basta abrir o Instagram da Veloso Bar que você se depara com fotos da produção de coxinhas. O estabelecimento apareceu na matéria de Matheus Mans sobre os melhores empreendimentos gastronômicos da Vila Mariana (SP).

Com localização na Rua Conceição Veloso, o cardápio descreve o salgado como ‘’campeão’', por apresentar qualidade em cremosidade e crocância a cada mordida.

Conforme as informações do site do restaurante, por R$ 45 você pode saborear o combo com 6 unidades de coxinha, enquanto apenas uma custa R$ 7,50.

