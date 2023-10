Comida ‘instagramável’: a nova onda do sorvete no croissant é realmente saborosa?

A popularização das redes sociais resulta em fenômenos que chamam a atenção para fora das telas de computadores e celulares, que vão desde um estilo de vestimenta a ser utilizada, locais para visitar e até comidas específicas que viram moda e passam a ser consumidas por um público numeroso.

Um dos casos mais recentes é o ice crone, um sorvete de massa servido em um croissant no lugar do cone tradicional que se popularizou na Europa e nos Estados Unidos, chegando a São Paulo recentemente através da parceria entre os estabelecimentos Gelato Boutique e Levena.

A sobremesa parece saborosa nas fotos e vídeos registradas nos feeds e stories, mas e na vida real? Para matar essa curiosidade, a equipe do Paladar foi testar o gelato para ver se vale a pena ser experimentado no quadro Vale o Feed?. As impressões foram relatadas na matéria elaborada por Danielle Nagase, que pode ser lida na íntegra aqui.

