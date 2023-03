Cinco receitas fáceis de pão doce caseiro

Comer um pão doce fresquinho no lanche da tarde ou no café da manhã é sempre uma boa pedida. Mas experimentar um pão caseiro com massa fininha e textura macia é outra coisa. Além de ser um doce prático, o pão doce pode ser feito com inúmeras variações de recheio, como goiabada, pé-de-moleque, chocolate, banana e maçã. Com esses ingredientes queridinhos dos brasileiros, os especialistas da Padaria Ceci, da Confeitaria Diva e a Chef Cláudia Rezende criaram receitas irresistíveis e fáceis de fazer que compartilharam conosco.

Se você adora pão doce e não dispensa um pãozinho caseiro, confira as cinco receitas saborosas e fáceis que separamos para você dar um up em seus lanches como pães doces de profissional.

Pão de banana com nozes e chocolate

Banana Bread Foto: Diva Confeitaria Festiva e Afetiva

Essa receita de pão doce de banana com nozes e chocolate é uma verdadeira delícia. O contraste entre a maciez da banana, a cremosidade do chocolate e a crocância das nozes torna esse pão ideal para quem curte um lanche mais doce e nutritivo. Se quiser, para dar um toque a mais ao seu pão caseiro, sirva com um café ou chá.

Pão de maçã

Pão de maçã Foto: Padaria Ceci

Continua após a publicidade

Para quem gosta de uma opção um pouco mais light, essa receita de pão de maçã da Padaria Ceci com frutas levemente adocicadas vai cair como uma luva. Além de uma crocância na medida certa, esse pão ainda é polvilhado com um pouquinho canela e açúcar, que deixam o prato com um sabor mais aconchegante. A massa desse pão ainda tem um toque especial, já que é enrolada como um rocambole.

Mini pão com goiabada

Mini pão com goiabada Foto: Padaria Ceci

A goiabada já conquistou o coração de milhares de pessoas. Agora, você já imaginou unir a goiabada com uma massa fininha de pão doce? O resultado é pra lá de irresistível. Essa receita de mini pão com goiabada é fácil de fazer e leva apenas seis ingredientes. Com certeza, seu lanche da tarde ou café da manhã vai ganhar um toque doce e todo especial.

Bisnaga doce

Bisnaguinha Foto: Salvador Cordaro

A bisnaga doce é um pão fofinho e versátil para o dia a dia. O foco aqui é na receita do pão mesmo, e o recheio fica por sua conta: pode ser com ingredientes salgados, como manteiga e requeijão, ou com doces, como creme de avelã e doce de leite. Por ser fácil de preparar, a bisnaga doce é ideal para compor a mesa do seu café da manhã ou lanche da tarde e agrada muito os paladares infantis.

Continua após a publicidade

Croissant de pé de moleque

Cláudia Rezende preparou um croissant de péde moleque triturado Foto: FELIPE RAU/ESTADAO

O croissant é um pãozinho francês que foi muito popularizado no Brasil. Entretanto, para deixar o croissant com uma cara ainda mais brasileira, experimente adicionar pé-de-moleque triturado e pasta de amendoim no recheio. O resultado é um creme saboroso, muito crocante e, dependendo do tipo de manteiga de amendoim que você escolher, não muito doce. Temos certeza que esse pão doce vai virar figurinha carimbada do seu lanche da tarde. Aproveite.