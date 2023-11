Daniel Redondo: Chef catalão morto em acidente de moto já participou do Masterchef; assista

O mundo da gastronomia sofreu uma grande perda com a morte do renomado chef Daniel Redondo, vítima de um acidente de moto aos 46 anos, na última sexta-feira, 24. Redondo, conhecido por sua excelência culinária deixa um legado de inovação e paixão pela cozinha, e em 2014, foi um dos convidados do Masterchef, reality show culinário da Band.

Durante sua participação no MasterChef, Redondo encantou tanto os competidores quanto o público com sua expertise, especialmente ao ensinar técnicas de preparo de pratos com polvo.

Sua habilidade em combinar sabores e texturas refletia sua especialização em culinária mediterrânea, uma marca de sua passagem pelo aclamado El Celler de Can Roca, considerado por anos o melhor restaurante do mundo.

“Especialista em comida mediterrânea, trabalhou 13 anos no El Celler De Can Roca, considerado por vários anos consecutivos o melhor restaraunte do mundo”, disse Ana Paula Padrão, ao anunciá-lo aos participantes, conforme o Band.com.br.

Além de sua notável carreira internacional, Redondo foi co-fundador do restaurante Maní, em São Paulo, ao lado de sua então esposa, a chef Helena Rizzo. Sua influência no cenário gastronômico vai além de suas criações culinárias, estendendo-se ao seu impacto inspirador em chefs aspirantes e entusiastas da gastronomia.

Chef Daniel Redondo no MasterChef. FOTO - Carlos Reinis/Band Foto: Carlos Reinis/Band

Receitas testadas e aprovadas

