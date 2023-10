De ex-modelo a uma das melhores chefs do mundo: conheça a trajetória de Helena Rizzo

Conhecida por seu trabalho nos últimos três anos compondo o time de jurados do MasterChef Brasil ao lado de Érick Jacquin e Henrique Fogaça, a porto-alegrense Helena Rizzo tem uma longa jornada profissional. Filha de uma artista e um engenheiro, desde cedo teve inclinações para a arte, chegando a estudar arquitetura por um tempo, mas interrompeu o curso para mudar-se para São Paulo com o objetivo de estagiar em restaurantes enquanto trabalhava como modelo.

Em entrevista exclusiva à revista Glamour, a chef contou o que a conduziu à mudança: “Quando mudei de cidade, eu já tinha a intenção de entrar na gastronomia. Quando comecei a fazer estágios e a trabalhar, acabei abandonando a moda de vez e me dediquei totalmente à culinária”.

A profissional responsável pelo renomado restaurante Maní, inaugurado em 2006, é a única brasileira até o momento contemplada com uma estrela Michelin, e detalha a influência que a moda e a arte no geral tiveram em seu trabalho: “Eu sempre gostei de comida, desde pequeninha. Sempre gostei de comer e cozinhar. Acho que a parte estética vem mais das artes plásticas, que também fazem parte da minha família. Em relação à moda, talvez a influência esteja na preocupação com a alimentação e a forma física, o que me levou a explorar o mundo das receitas e das técnicas de preparo”.

O recohecimento de seu sucesso, no entanto, não oculta os desafios que enfrenta por exercer a profissão em um meio que tende a ser machista (tendo até mesmo um episódio polêmico com Alex Atala na última temporada do MasterChef amadores). “Acredito que tanto na gastronomia quanto em diversas outras profissões há um histórico machista e predominantemente masculino. As mulheres sempre foram associadas ao lado mais doméstico e cotidiano da cozinha, enquanto o lado artístico e intelectual era dominado pelos homens. Esse cenário vem mudando com toda a nossa revolução, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Ainda estamos bem distantes do mundo ideal”, pondera.

Receitas testadas e aprovadas

A ligação de Helena com a arte se revela de maneira única e saborosa em seus pratos, um deles de complexa execução e apresentação brilhante: a sobremesa ‘Da lama ao caos’, inspirada na música de mesmo nome feita por Chico Science e Nação Zumbi. Você pode aprender a fazê-la seguindo o passo a passo disponível aqui.