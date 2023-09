MasterChef 2023: Helena Rizzo comenta momento polêmico que passou com Alex Atala

A 10ª temporada do MasterChef Brasil chegou ao fim nesta terça-feira (12), tendo a cozinheira Ana Carolina como campeã, que apresentou um simples e delicioso bolinho de arroz com espuma de abóbora, crispy de couve e vinagrete de entrada na prova final, surpreendendo positivamente os jurados.

Após essa edição emocionante e muito bem sucedida, os chefs Rodrigo Oliveira, Helena Rizzo e Érick Jacquin concederam entrevistas exclusivas ao site Estrelando, onde detalharam suas experiências ao longo da bateria de gravações dos episódios. Rizzo, que rasgou elogios à formação do elenco, foi questionada sobre a situação específica que passou no dia em que Alex Atala foi convidado para comandar uma prova eliminatória.

Na cena que foi ao ar no dia 22 de agosto, Atala homenageou os jurados Jacquin e Rodrigo Oliveira exaltando suas carreiras e competências profissionais, mas, quando foi comentar sobre a chef Helena Rizzo, destacou apenas sua aparência e não levou em consideração suas premiações que incluem a honraria de uma estrela Michelin. “Não dá para falar da beleza da cozinha sem falar de uma mulher linda, de uma mulher que, de uma maneira muito especial, eu me apaixonei, chama Helena Rizzo”, comentou, incomodando a profissional.

“Eu atribuo isso a um histórico, acho que ele de fato não percebeu, acho que ele não fez por mal. Eu conheço o Alex há muito tempo, né? Só que na hora eu fiquei me sentindo constrangida, sim, e gostaria de ter falado mais na hora, também, e não falei [...] A gente foi criada um pouco para agradar e satisfazer o olhar masculino, achar legal ser elogiada [...] Machuca porque tu não quer ser uma bonitinha, tu quer ser reconhecida pela competência e profissionalismo”, afirmou Helena um tanto desapontada.

Receitas testadas e aprovadas

Embora essa desafortunada situação tenha marcado parte do programa, muitos eventos positivos se destacaram na temporada, e um deles foi o complexo desafio comandado por Rizzo baseado em sua magnífica criação, a sobremesa ‘Da lama ao caos’, inspirada na música de Chico Science & Nação Zumbi de mesmo nome. A receita do doce foi disponibilizada ao Paladar e, se você for ousado o suficiente, pode tentar reproduzi-la em casa seguindo o passo a passo disponível aqui.