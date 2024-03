Descubra a nova aposta de enólogo francês na Serra da Mantiqueira

O renomado enólogo francês Pierre Lurton vem atuando nos últimos tempos como consultor informal do Casa Tés, um projeto de Pedro Testa em São Sebastião da Grama, que fica entre as divisas de São Paulo e Minas Gerais, provando seus vinhos e dando sugestões que envolvem processos que vão da poda até os blends. “[...] dou apenas a minha opinião como amigo e acompanho de perto o seu progresso”, explica.

Os primeiros pontos positivos desse projeto têm aparecido por agora, através do vinho tinto de 2022, equilibrado e não tão potente, conforme o padrão das tendências internacionais. Em relação à safra anterior, de 2021, o produto apresenta mais frescor, notas bem definidas de frutas vermelhas e maior profundidade na boca.

Lurton também destaca que a variedade amadureceu, o que resulta de sua sugestão de mudança no blend, feito agora somente com merlot e cabernet franc. O anterior levava, além desses, 10% de cabernet sauvignon. “Não é o terroir de Bordeaux, mas as características da cabernet franc, principalmente, são promissoras no Vale da Grama”, explica.

Suzana Barelli, colunista do Le Vin Filosofia, relata que o vinho será lançado em breve, mas ainda não possui preço definido. Inicialmente, contará com alocações pequenas para restaurantes brasileiros e alguns clientes. Mais detalhes acerca do produto podem ser conferidos na matéria ‘Quando o vinho paulista atrai o enólogo francês’, disponível aqui.