Saiba como é comer no Ó Balcão, o novo estrelado Michelin de Portugal

Foi realizado na última terça-feira, 27, a primeira edição exclusiva do Guia Michelin Portugal, responsável por conferir uma cobiçada estrela a novos restaurantes do país pela primeira vez. Um deles é o Ó Balcão, comandado pelo chef Rodrigo Castelo.

O pequeno estabelecimento, com apenas 29 lugares, fica na cidade de Santarém, operando com um giro no almoço e no máximo dois - se der tempo - no jantar. Embora singelo e fora da rota gastronômica de Portugal, o Ó Balcão funciona há 10 anos e a estrela recém-recebida aponta para a qualidade de sua cozinha.

Seu menu é pautado em ingredientes simples que celebram a região e resultam em combinações que são grandes explosões de sabores na boca. “Todo nosso menu, claro, é pensado. Nós pensamos, cozinhamos, testamos. Quem vai ao Ó Balcão, sabe que nosso menu é o que nos alimenta”, afirma o chef.

Na entrada, a casa oferece um cesto de pães acompanhado de maionese de alho e azeite português Castelo; camarões de rio secos; macaron de iscas de cebolada; charuto de abóbora com escabeche de coelho; e, para os que apreciam sabores apimentados, taco de javali.

Entre o couvert e o prato principal também pode ser degustada a seleção nada convencional de frios do chef, feita com itens como finas fatias de língua e bottarga. Já na ala dos principais, encontram-se opções como o Arroz de Lingueirão, um arroz preparado com um molusco típico; lombeta com arroz cremoso de coentros e limão; o vegano que leva o nome de Nossa Horta de Biológica, entre outros.

