Descubra a origem do pudim e pavê

O pudim de leite e o pavê são frequentemente associados à culinária brasileira, mas será que suas origens realmente remontam ao Brasil? O Paladar desvendou esses mistérios culinários.

O pudim de leite foi inspirado em em uma sobremesa do Império Romano, que combinava leite, ovos e mel, sendo cozida em banho-maria. E o pavê? Ah, quem nunca ouviu a famosa piada “É pavê ou pra comer?” em reuniões familiares? Não há nada mais brasileiro do que vivenciar esse momento em família durante as festividades brasileiras.

Porém, essas sobremesas têm origens surpreendentes. A culinária é uma tapeçaria rica e diversificada, tecida ao longo dos séculos por diferentes culturas e tradições. Descubra de onde elas surgiram clicando aqui.

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar possui uma série de receitas testadas e aprovadas que são extremamente saborosas, e podem ser feitas no conforto de casa, agradando a todos os gostos. Confira aqui!